Появилось видео боевой подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне СВО

Видео боевой подготовки новейших российских танков Т-14 на платформе «Армата» в зоне СВО опубликовано в Тelegram-канале «Русская Весна».

Россия названа «мировым танковым королем»

В видеоматериале видны Т-14 - очертания башни машины, с которой вели съемку, и идущий впереди танк.

Боевой танк Т-14 на платформе «Армата» с необитаемой башней впервые был продемонстрирован на Параде Победы в Москве в 2015 году. Танк может собирать разведданные, проводить целеуказание и корректировку огня. Оснащен электродинамической системой защиты четвертого поколения «Малахит», передает ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Военная ОперацияТанкиАрмата
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры