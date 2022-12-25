Появилось видео боевой подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне СВО
Видео боевой подготовки новейших российских танков Т-14 на платформе «Армата» в зоне СВО опубликовано в Тelegram-канале «Русская Весна».
В видеоматериале видны Т-14 - очертания башни машины, с которой вели съемку, и идущий впереди танк.
Боевой танк Т-14 на платформе «Армата» с необитаемой башней впервые был продемонстрирован на Параде Победы в Москве в 2015 году. Танк может собирать разведданные, проводить целеуказание и корректировку огня. Оснащен электродинамической системой защиты четвертого поколения «Малахит», передает ТАСС.
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