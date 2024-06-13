СМИ: Суд рассмотрит жалобу на арест замглавы Генштаба Шамарина
2-й Западный окружной военный суд 13 июня рассмотрит вопрос законности ареста заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, сообщает «Лента.ру».
Он обвиняется в получении взятки на 36 млн руб. По данным следствия, Шамарин получил от руководства пермского телефонного завода «Телта» деньги, за что обеспечивал компании общее покровительство и увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны.
Ранее супруга генерала Шамарина объяснила арест мужа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru