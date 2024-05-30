СМИ: Суд рассмотрит дело разведчиков, похитивших и расправившихся над девушкой

По данным следствия, 28-летний Жамидулов, родом из Казахстана, он служил в ВДВ в Псковской области. Дорожкин был призван в должности разведчика. Преступление произошло в январе 2023 года. Злоумышленники похитили и убили 23-летнюю Валентину Давронову. Этому предшествовал конфликт в кафе.

Фигуранты связали девушку, представив ее как разведчицу из Украины, доставили в часть, где Жамидулов нанес ей несколько ножевых ударов. Дорожкин завершил убийство. Тело девушки было уничтожено гранатами, чтобы замести следы.

Обвиняемые были арестованы. Дело ожидается к рассмотрению предстоящим летом.

Ранее зарезавший девушку в центре Москвы признался в еще одном убийстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

