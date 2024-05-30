СМИ: Суд рассмотрит дело разведчиков, похитивших и расправившихся над девушкой
В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону переправлено дело, по которому проходят старший лейтенант Айдына Жамидулова и рядовой Алексей Дорожкин, которые обвиняются в похищении и убийстве девушки из Луганской народной республики, сообщает «Коммерсант».
По данным следствия, 28-летний Жамидулов, родом из Казахстана, он служил в ВДВ в Псковской области. Дорожкин был призван в должности разведчика. Преступление произошло в январе 2023 года. Злоумышленники похитили и убили 23-летнюю Валентину Давронову. Этому предшествовал конфликт в кафе.
Фигуранты связали девушку, представив ее как разведчицу из Украины, доставили в часть, где Жамидулов нанес ей несколько ножевых ударов. Дорожкин завершил убийство. Тело девушки было уничтожено гранатами, чтобы замести следы.
Обвиняемые были арестованы. Дело ожидается к рассмотрению предстоящим летом.
Ранее зарезавший девушку в центре Москвы признался в еще одном убийстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru