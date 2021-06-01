В Ханты-Мансийске юноша зарезал брата отчима и его мать

В Ханты-Мансийске сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который подозревается в убийстве мужчины и его 80-летней матери, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

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По данным следствия, происшествие случилось 31 мая в квартире по улице Мира. Юноша поссорился с братом своего отчима и его престарелой матерью и напал на них с ножом. Мужчина и женщина скончались от полученных ран на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о двойном убийстве. В настоящее время выясняются обстоятельства и мотивы трагедии, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Следственный КомитетХМАОУбийство
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