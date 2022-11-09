СМИ: Стало известно имя бойца, дважды отбросившего от себя украинские гранаты

Как сообщает Telegram-канал «Сигнал», это боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С., который выжил после этой атаки.

В пресс-службе администрации Ленинградской области отметили, что данная бригада дислоцирована в посёлке Каменка Выборгского района.

«Гордимся мужеством и реакцией земляка - пехотинца Алексея... Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады - большой воинской удачи!» - добавили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео с военным, которому удалось отбросить запущенные противником гранаты. Снаряды были сброшены с летательного аппарата в траншею, где находился солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

