СМИ: Пентагон хочет применять ИИ для пропаганды за границей
Американское командование специальных операций намерено использовать нейросети для пропаганды и распространения влияния США за рубежом. Об этом пишет портал The Intercept.
«Информационное поле меняется слишком быстро, не позволяя военнослужащим полноценно взаимодействовать с интернет-аудиторией... Программа, созданная, чтобы служить нашим целям, дала бы нам возможность контролировать изложение фактов и влиять на аудиторию в режиме реального времени», - отмечается в документе ведомства, попавшем в распоряжение издания.
Военные ищут подрядчика, который обеспечит доступ к технологиям искусственного интеллекта с «передовыми возможностями», которые помогут в том числе моделировать реакцию аудитории на какие-либо действия и «оказывать влияние на определенную аудиторию» за границей. В документе говорится, что разработка должна подавлять мнения, отличающиеся от определенной точки зрения, и «производить материал, на который можно ссылаться для поддержки дружественных точек зрения и сообщений».
Как отметил представитель командования Дэн Лессард, использование ИИ в работе военных не угрожает обществу и направлено на защиту национальной безопасности.
Ранее Пентагон решил потратить около 3 млрд долларов на компьютерные разработки концепции защиты системы ПРО от баллистических ракет, пишет «Свободная пресса».
