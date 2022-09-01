СМИ: США помогают Украине планировать контрнаступление
Власти США помогают Украине планировать контрнаступление. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на американские, западные и украинские источники.
По данным СМИ, Вашингтон и Киев активно взаимодействуют в рамках подготовки плана по контрнаступлению. Для этого Соединенные Штаты призвали Украину ограничить географию и цели своей операции, отмечает РИА ФАН.
«США в ходе подготовки контрнаступления Украины призвали Киев ограничить операцию по географии и по целям, чтобы… не увязнуть на нескольких фронтах», — подчеркивает CNN.
Как отмечают источники, изначально Украина планировала более широкое контрнаступление, однако позже его масштабы сократили до района Херсона, пишет RT.
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