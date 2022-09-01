СМИ: США помогают Украине планировать контрнаступление

По данным СМИ, Вашингтон и Киев активно взаимодействуют в рамках подготовки плана по контрнаступлению. Для этого Соединенные Штаты призвали Украину ограничить географию и цели своей операции, отмечает РИА ФАН.

«США в ходе подготовки контрнаступления Украины призвали Киев ограничить операцию по географии и по целям, чтобы… не увязнуть на нескольких фронтах», — подчеркивает CNN.

Как отмечают источники, изначально Украина планировала более широкое контрнаступление, однако позже его масштабы сократили до района Херсона, пишет RT.

