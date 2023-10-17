СМИ: США передали Украине все обещанные танки Abrams
Представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл в интервью украинскому порталу «Фридом» заявил, что Украина получила всю обещанную ранее партию танков Abrams.
Он отметил, что Вашингтон первоначально обещал осенью передать 31 боевую машину, и все они уже находятся в распоряжении украинской армии, вместе с боеприпасами и запчастями.
«Я могу подтвердить, что этот 31 танк сейчас на Украине. Теперь они не американские, а украинские, и поэтому ВСУ будет решать, что, когда и где делать с ними», - подчеркнул О'Доннелл.
По его словам, 200 украинских военных, обучавшихся в Германии управлению Abrams, также вернулись в страну.
Ранее министерство обороны ФРГ анонсировало передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) ещё 10 танков Leopard1 A5, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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