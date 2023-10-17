СМИ: США передали Украине все обещанные танки Abrams

Представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл в интервью украинскому порталу «Фридом» заявил, что Украина получила всю обещанную ранее партию танков Abrams.

Российские бойцы рассказали, как уничтожили танки Leopard

Он отметил, что Вашингтон первоначально обещал осенью передать 31 боевую машину, и все они уже находятся в распоряжении украинской армии, вместе с боеприпасами и запчастями.

«Я могу подтвердить, что этот 31 танк сейчас на Украине. Теперь они не американские, а украинские, и поэтому ВСУ будет решать, что, когда и где делать с ними», - подчеркнул О'Доннелл.

По его словам, 200 украинских военных, обучавшихся в Германии управлению Abrams, также вернулись в страну.

Ранее министерство обороны ФРГ анонсировало передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) ещё 10 танков Leopard1 A5, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияТанкиВСУУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры