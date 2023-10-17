СМИ: США передали Украине все обещанные танки Abrams

Он отметил, что Вашингтон первоначально обещал осенью передать 31 боевую машину, и все они уже находятся в распоряжении украинской армии, вместе с боеприпасами и запчастями.

«Я могу подтвердить, что этот 31 танк сейчас на Украине. Теперь они не американские, а украинские, и поэтому ВСУ будет решать, что, когда и где делать с ними», - подчеркнул О'Доннелл.

По его словам, 200 украинских военных, обучавшихся в Германии управлению Abrams, также вернулись в страну.

Ранее министерство обороны ФРГ анонсировало передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) ещё 10 танков Leopard1 A5, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

