СМИ: США передали Украине управляемые снаряды Excalibur
США поставили Украине управляемые снаряды Excalibur, сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы.
«Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением», — отмечает агентство.
План пополнения запасов Excalibur в самих Соединенных Штатов подтверждает факт поставок, сообщает телеканал «360». В документах указано, что Вашингтон потратит на это $92 млн из дополнительных средств, одобренных Конгрессом.
Ранее замглавы Пентагона по политическим делам Колин Каль сообщил, что США передадут Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS и управляемые реактивные снаряды калибра 277-мм GMLRS. Вооружение войдет в новый пакет военной помощи Киеву, пишет «Свободная пресса».
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