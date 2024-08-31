СМИ: США отказались от отправки персонала Киеву для обслуживания F-16

«Администрация [президента США Джо] Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая... F-16, из-за опасений по поводу безопасности», — отмечается в материале.

Издание указывает, что в Вашингтоне рассматривали предложение об отправке гражданских подрядчиков для обслуживания вооружения на Украине, однако американская сторона посчитала, что сейчас подобные шаги слишком рискованны. При этом США возлагают надежду на подрядчиков из Европы, которые возьмут на себя большую часть ответственности за работу с F-16.

Ранее стало известно о крушении первого из западных истребителей F-16, предоставленных Киеву, из-за ошибки пилота. Генштаб ВСУ признал потерю самолета, причины ЧП устанавливает специальная комиссия.

