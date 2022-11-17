СМИ сообщили об обнаружении двигателя просроченной американской ракеты под Донецком

Двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком обнаружили близ Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

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Элемент снаряда обнаружили местные жители. Судя по маркировке на корпусе, ракета была изготовлена в 1991 году. Гарантийный срок снаряда истек 25 лет назад, отмечает телеканал «360».

Как предположили специалисты, ракета не попала в цель и самоуничтожилась, пишет РИА ФАН.

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Фото: wikipedia.org
ТЕГИ:СШАРакетаДонецк
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