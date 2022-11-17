СМИ сообщили об обнаружении двигателя просроченной американской ракеты под Донецком
17 ноября 202208:38
Двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком обнаружили близ Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
Элемент снаряда обнаружили местные жители. Судя по маркировке на корпусе, ракета была изготовлена в 1991 году. Гарантийный срок снаряда истек 25 лет назад, отмечает телеканал «360».
Как предположили специалисты, ракета не попала в цель и самоуничтожилась, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Боррель: ЕС возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций
- Байден оспорил слова Зеленского об упавших в Польше ракетах
- В Совфеде обсудят возврат к ГОСТам на продукты питания
- СМИ: Украина предупредила союзников о нехватке компонентов для восстановления энергетики
- В России выросли продажи водки
- В МИД назвали безосновательными заявления о поставках иранских беспилотников России
- Рогов: ВСУ стремятся вызвать голод в Запорожской области
- СМИ сообщили об обнаружении двигателя просроченной американской ракеты под Донецком
- СМИ: Украинские пленные рассказали об отказниках в ВСУ
- Байден поздравил республиканцев с получением большинства в палате представителей
16 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru