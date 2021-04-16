СМИ сообщили о причинах отмены прохода американских кораблей в Черное море

Байден: Вашингтон готов работать конструктивно с Москвой

«Спутник V» может хорошо защищать от коронавируса и животных

Роскосмос будет вкладывать 22 млн рублей в год в ДМС космонавтов и членов их семей

«Кривая линия НСН» добилась решения проблемы горячей воды в Домодедове

Порывистый ветер и небольшой дождь ожидаются сегодня в столице