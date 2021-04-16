СМИ сообщили о причинах отмены прохода американских кораблей в Черное море
Проход военных кораблей США через пролив Босфор в Черное море был отменен, в том числе, чтобы не усиливать напряженность в отношениях России и Украины. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источники.
По данным издания, на принятие решения повлиял ряд причин, включая нежелание провоцировать российскую сторону в нынешний «деликатный период».
На минувшей неделе стало известно, что США уведомили Турцию о прохождении через Босфор двух своих военных кораблей. Американская сторона намеревалась поддержать Украину на фоне «роста военной активности» РФ, отмечает «Свободная пресса». Суда должны были остаться в акватории до 4-5 мая.
Накануне Вашингтон решил отменить проход кораблей. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, США сообщили об отмене «устно», отмечает РИА ФАН. При этом министр подчеркнул, что у американской стороны есть три дня на использование прежнего уведомления и отправку судов, если власти США изменят свое решение, сообщает RT.
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