СМИ сообщили о переброске техники ВСУ вблизи Николаева

Активисты засняли состав с украинскими самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Гвоздика» вблизи вокзала Николаева и колонну БТР на улицах города. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя предупредил о правовых последствиях участия США в наведении украинского оружия

Как рассказал агентству координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, агентура «часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города». На кадрах из центра Николаева видна БМП-2 и дым от колонны другой впереди идущей техники. На другом фото заметны как минимум 11 платформ с 122-миллиметровыми «Гвоздиками».

«Они идут большими объемами на платформах. Вероятнее всего, эта техника идет с Одессы, скорее всего, на Донбасс», — отметил Лебедев.

Активист допустил, что технику могут перебрасывать с находящихся в Николаеве ремонтных предприятий, куда машины поступили после повреждений во время попыток наступления ВСУ летом и осенью.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ТехникаВСУУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры