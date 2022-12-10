СМИ сообщили о переброске техники ВСУ вблизи Николаева
Активисты засняли состав с украинскими самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Гвоздика» вблизи вокзала Николаева и колонну БТР на улицах города. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал агентству координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, агентура «часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города». На кадрах из центра Николаева видна БМП-2 и дым от колонны другой впереди идущей техники. На другом фото заметны как минимум 11 платформ с 122-миллиметровыми «Гвоздиками».
«Они идут большими объемами на платформах. Вероятнее всего, эта техника идет с Одессы, скорее всего, на Донбасс», — отметил Лебедев.
Активист допустил, что технику могут перебрасывать с находящихся в Николаеве ремонтных предприятий, куда машины поступили после повреждений во время попыток наступления ВСУ летом и осенью.
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