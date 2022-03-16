СМИ сообщили о гибели одного из идеологов полка «Азов»
Один из главных идеологов запрещённого в России националистического полка «Азов» Николай Кравченко был уничтожен российскими военными. Об этом, со ссылкой на его друзей и командира Андрея Билецкого, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным портала, националист погиб в Мариуполе, который был окружён силами Донецкой народной республики (ДНР).
Отметим, что официального подтверждения этой информации пока не последовало ни от украинской стороны, ни от российского Министерства обороны.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что более 20 тысяч человек выразили готовность поучаствовать в спецоперации по защите Донбасса на стороне республики, сообщает RT.
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