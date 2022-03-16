СМИ сообщили о гибели одного из идеологов полка «Азов»

По данным портала, националист погиб в Мариуполе, который был окружён силами Донецкой народной республики (ДНР).

Отметим, что официального подтверждения этой информации пока не последовало ни от украинской стороны, ни от российского Министерства обороны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что более 20 тысяч человек выразили готовность поучаствовать в спецоперации по защите Донбасса на стороне республики, сообщает RT.

