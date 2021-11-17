СМИ: Шесть стран НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России
Рост экспорта российских товаров скрытых категорий под кодом SSSS в ряд государств-членов НАТО увеличился в период с января по сентябрь. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Под товарами SSSS, которые таможенная служба скрывает за «секретными кодами», подразумеваются поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.п.
В топ-10 импортеров этой продукции из России в нынешнем году вошли США (2-е место), Чехия (3-е место), Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды (с 7 по 10 строчку), пишет Ura.ru.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт SSSS-товаров в США увеличился: с $706 млн примерно до $841 млн. Экспорт в Чехию вырос с $102 млн до $706 млн, в Германию — с $173 млн до $302 млн, в Нидерланды — с $53 млн до $222 млн. При этом в 2020 году в десятку крупнейших получателей секретных товаров из РФ входили только три страны НАТО: США (3-е место), Эстония (9-я строчка) и Турция (10-е место).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- На Украине рассказали о плане США по остановке «Северного потока-2»
- СМИ: Шесть стран НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России
- В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
- Российские туроператоры предупредили об угрозе банкротства более 60% отрасли
- Россия сократила объем вложений в госбумаги США
- Названы критерии для отбора архитекторов города Спутник
- Гинцбург порекомендовал переболевшим вакцинироваться «Спутником Лайт»
- Сенаторы предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
- Врачи сочли нецелесообразным лечение Саакашвили в тюремной больнице
- СМИ: в 43 городах России перестали строить жилье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru