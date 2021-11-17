СМИ: Шесть стран НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России

Под товарами SSSS, которые таможенная служба скрывает за «секретными кодами», подразумеваются поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.п.

В топ-10 импортеров этой продукции из России в нынешнем году вошли США (2-е место), Чехия (3-е место), Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды (с 7 по 10 строчку), пишет Ura.ru.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт SSSS-товаров в США увеличился: с $706 млн примерно до $841 млн. Экспорт в Чехию вырос с $102 млн до $706 млн, в Германию — с $173 млн до $302 млн, в Нидерланды — с $53 млн до $222 млн. При этом в 2020 году в десятку крупнейших получателей секретных товаров из РФ входили только три страны НАТО: США (3-е место), Эстония (9-я строчка) и Турция (10-е место).

