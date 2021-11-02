Портфель заказов на российское оружие превысил $52 млрд
Спрос на российские системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы повысился с наступлением эры беспилотников и роботов, портфель заказов на отечественные образцы превысил $52 млрд. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в беседе с РБК.
«Я думаю, в ближайшие три — пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится», — считает Шугаев.
Наиболее популярны у иностранных заказчиков комплексы ПВО С-400 и ракетно-пушечные «Панцири-С1». Кроме того, покупатели интересуются авиационной техникой, РСЗО «Смерч», противотанковыми системами «Корнет», отмечает телеканал «360».
Шугаев подчеркнул, что Россия сотрудничает в военно-технической сфере со 100 странами и поставляет вооружение в более чем 50 государств, пишет RT. Среди главных импортеров — Китай, Индия, ближневосточные, североафриканские и латиноамериканские страны.
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