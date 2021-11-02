Портфель заказов на российское оружие превысил $52 млрд

«Я думаю, в ближайшие три — пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится», — считает Шугаев.

Наиболее популярны у иностранных заказчиков комплексы ПВО С-400 и ракетно-пушечные «Панцири-С1». Кроме того, покупатели интересуются авиационной техникой, РСЗО «Смерч», противотанковыми системами «Корнет», отмечает телеканал «360».

Шугаев подчеркнул, что Россия сотрудничает в военно-технической сфере со 100 странами и поставляет вооружение в более чем 50 государств, пишет RT. Среди главных импортеров — Китай, Индия, ближневосточные, североафриканские и латиноамериканские страны.

