Портфель заказов на российское оружие превысил $52 млрд

Спрос на российские системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы повысился с наступлением эры беспилотников и роботов, портфель заказов на отечественные образцы превысил $52 млрд. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в беседе с РБК.

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«Я думаю, в ближайшие три — пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится», — считает Шугаев.

Наиболее популярны у иностранных заказчиков комплексы ПВО С-400 и ракетно-пушечные «Панцири-С1». Кроме того, покупатели интересуются авиационной техникой, РСЗО «Смерч», противотанковыми системами «Корнет», отмечает телеканал «360».

Шугаев подчеркнул, что Россия сотрудничает в военно-технической сфере со 100 странами и поставляет вооружение в более чем 50 государств, пишет RT. Среди главных импортеров — Китай, Индия, ближневосточные, североафриканские и латиноамериканские страны.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВооружениеРоссияЭкспорт
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