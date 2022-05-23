СМИ: Сдающиеся на «Азовстали» силовики уничтожали доказательства своих преступлений в Донбассе

Бойцы украинского нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ, против его участников возбуждены уголовные дела) во время сдачи в плен в Мариуполе пытались избавиться от следов своих преступлений в Донбассе. Об этом пишут Известия.

Пушилин: шесть военных ВСУ погибли на «Азовстали», пытаясь взорвать склады

Как сообщил корреспондент издания Роман Польшаков, силовики оставляли мины, чтобы уничтожить доказательства своих зверств над мирными жителями.

Журналист отметил, что во время сдачи последних бойцов нацбатальона на мариупольском заводе «Азовсталь» их сообщники взрывали на территории комбината телефоны, планшеты и ноутбуки с уликами, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВоенныеУкраинаМариуполь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры