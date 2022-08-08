СМИ: сапёры нашли возле Мариуполя около 200 боеприпасов ВСУ

Сапёры группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ обнаружили под мостом в районе посёлка Коминтерново ДНР около 200 заложенных украинскими военными боеприпасов 152-го калибра, сообщает корреспондент РИА Новости.

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Сотрудник агентства уточнил, что здесь же были найдены несколько ящиков спрессованного тротила, различные взрывчатые вещества в эквиваленте около двух тонн.

Командир группы разминирования отметил, что на полное уничтожение боеприпасов потребуется максимум два дня, они будут подрываться «поочередно маленькими партиями», чтобы не повредить инфраструктуру.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на позициях в посёлке Пески, расположенном в непосредственной близости от разрушенного донецкого аэропорта, идёт дозачистка, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВооружениеВзрывное УстройствоМариуполь
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