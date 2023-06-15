СМИ: Россия удвоила число дельфинов для охраны Черноморского флота

Отмечается, что дельфины способны обнаруживать мины и водолазов.

По данным издания, российская армия усиливает многоуровневую оборону Севастополя, в том числе направляет больше дельфинов для перехвата дайверов в порту.

В октябре 2022 года обозреватель американского издания 19Fortyfive Блейк Стилуэлл утверждал, что Россия может использовать боевых дельфинов в Черном море против украинских диверсантов и подводных мин.



