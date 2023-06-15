СМИ: Россия удвоила число дельфинов для охраны Черноморского флота

Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, охраняющих Черноморский флот. По данным издания Naval News, страна использует шесть или семь дельфинов. В начале российско-украинского конфликта было задействовано три-четыре животных. Сейчас же они могут охватить более широкую территорию, отмечает издание.

Минобороны возродит в Крыму отряды боевых дельфинов?

Отмечается, что дельфины способны обнаруживать мины и водолазов.

По данным издания, российская армия усиливает многоуровневую оборону Севастополя, в том числе направляет больше дельфинов для перехвата дайверов в порту.

В октябре 2022 года обозреватель американского издания 19Fortyfive Блейк Стилуэлл утверждал, что Россия может использовать боевых дельфинов в Черном море против украинских диверсантов и подводных мин.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ДельфинЧерноморский Флот РФЧерное Море

Горячие новости

Все новости

партнеры