Путин: В ВС России поставили более 1,5 млн дронов разных типов
Более 1,5 млн беспилотников поставили в российские войска в прошлом году. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии.
«Поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тысяч дронов, управляемых по так называемой системе FPV», - заявил глава государства.
По словам президента, в ВС России еще не хватает таких средств поражения, однако производство аппаратов планируют увеличить, «работа идет ежедневно». Как отметил Путин, FPV-дроны очень ждут на линии боевого соприкосновения.
Между тем эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев заявил НСН, что российские военные и программисты улучшили дальнобойные БПЛА и могут эффективно атаковать роем и корректировать полет в режиме реального времени.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Забайкалье сократили время продажи алкоголя на три часа
- Симоньян назвала прорывом меморандум RT Arabic и Министерства информации Омана
- Стивен Содерберг начал работу над фильмом о последнем интервью Джона Леннона
- Песков: Россия по-прежнему против европейских миротворцев на территории Украины
- Песков: РФ не расценивает слова Джей Ди Вэнса как ультиматум
- Актер Максимов покинул труппу Московского ТЮЗа из-за конфликта с администрацией
- Путин: В ВС России поставили более 1,5 млн дронов разных типов
- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от Стамбула
- В Забайкалье ввели режим ЧС федерального значения из-за пожаров
- Взрыв гранаты в московской гостинице устроил боец поп-ММА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru