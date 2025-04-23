Путин: В ВС России поставили более 1,5 млн дронов разных типов

Более 1,5 млн беспилотников поставили в российские войска в прошлом году. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

«Поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тысяч дронов, управляемых по так называемой системе FPV», - заявил глава государства.

По словам президента, в ВС России еще не хватает таких средств поражения, однако производство аппаратов планируют увеличить, «работа идет ежедневно». Как отметил Путин, FPV-дроны очень ждут на линии боевого соприкосновения.

Между тем эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев заявил НСН, что российские военные и программисты улучшили дальнобойные БПЛА и могут эффективно атаковать роем и корректировать полет в режиме реального времени.

