Глава Нацразведки США Хейнс спрогнозировала России трудности при создании точных ракет
У России могут возникнуть трудности при создании высокоточных ракет, применяемых Москвой в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила директор национальной разведки США Эврил Хейнс на форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана.
«Я не могу назвать на этой площадке точных цифр, но это (использование высокоточных ракет — прим. НСН) происходит достаточно быстро. По нашим данным, у них (России - прим. НСН) нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Так что это будет для них вызовом», — цитирует Хейнс ТАСС.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитирий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в ходе контрольной проверки выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод» обсуждались вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО. По его словам, выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 598 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 589 / сут.
- Володин рекомендовал бизнесменам вкладывать деньги в развитие РФ для их сохранности
- В России госпитализировали 722 человека с коронавирусом за сутки
- В Белгородской области под обстрел попало село Тишанка
- Глава Нацразведки США Хейнс спрогнозировала России трудности при создании точных ракет
- СМИ: Украина готовится к провокации против России по срыву экспорта аммиака
- В Финляндии рассказали, почему подали заявку на вступление в НАТО
- В Оренбурге при пожаре в доме погибли четыре человека
- Американский ученый рассказал, как появился коронавирус
- В Москве побит рекорд атмосферного давления
- Венгрия назвала потолок цен на нефть РФ вредным для европейской экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru