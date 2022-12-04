Глава Нацразведки США Хейнс спрогнозировала России трудности при создании точных ракет

«Я не могу назвать на этой площадке точных цифр, но это (использование высокоточных ракет — прим. НСН) происходит достаточно быстро. По нашим данным, у них (России - прим. НСН) нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Так что это будет для них вызовом», — цитирует Хейнс ТАСС.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитирий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в ходе контрольной проверки выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод» обсуждались вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО. По его словам, выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

