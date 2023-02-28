СМИ: Российский спецназ применил в ходе СВО новую систему с дронами-камикадзе

Песков заявил о преждевременности разговоров об участии Путина в выборах 2024 года

В МИД заявили, что РФ не намерена отказываться от членства в ВТО и деятельности в МВФ

Япония ввела новые антироссийские санкции

Лукашенко начинает визит в Китай

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