СМИ: Российский спецназ применил в ходе СВО новую систему с дронами-камикадзе
Российский спецназ применил в зоне специальной военной операции новую разведывательно-ударную систему с малыми дронами-камикадзе, которые могут автоматически выбирать маршрут к цели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, подразделения РФ используют систему при штурме позиций ВСУ, особенно в городских условиях. Командир может указать точку атаки одним нажатием на планшете пульта управления дрона. Беспилотник доберется в необходимое место в автоматическом режиме, отмечает телеканал «360».
С помощью нашлемных камер и камер разведывательных дронов новая система собирает данные о местности и противнике, нейросеть создает упрощенную модель местности, на которой указываются позиции противника, пишет Газета.ру. После по отправленной с планшета команде беспилотник направляется к выбранной точке. В комплексе применяют аппараты двух типов, способные нести заряды разной мощности.
«Российский спецназ получил несколько таких комплексов для апробации в ходе боевых действий», — подчеркнул источник.
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