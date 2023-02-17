СМИ: Испытания беспилотника ТрАМП начались в России

Ранее стало известно, что в РФ разработали транспортный дрон самолетного типа ТрАМП, напоминает RT. Аппарат может перемещать груз весом до 250 килограммов на дистанцию более 600 километров.

По словам собеседника РИА Новости, создатели приступили к испытаниям ТрАМП.

«Проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек, пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров», — сообщил источник.

Планируется, что первый полет аппарата состоится в апреле, пишет «Свободная пресса».

