СМИ: Испытания беспилотника ТрАМП начались в России

Наземные испытания транспортного беспилотника ТрАМП (транспортной авиационной многофункциональной платформы) стартовали в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

СМИ: В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП

Ранее стало известно, что в РФ разработали транспортный дрон самолетного типа ТрАМП, напоминает RT. Аппарат может перемещать груз весом до 250 килограммов на дистанцию более 600 километров.

По словам собеседника РИА Новости, создатели приступили к испытаниям ТрАМП.

«Проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек, пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров», — сообщил источник.

Планируется, что первый полет аппарата состоится в апреле, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры