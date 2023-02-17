СМИ: Испытания беспилотника ТрАМП начались в России
Наземные испытания транспортного беспилотника ТрАМП (транспортной авиационной многофункциональной платформы) стартовали в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее стало известно, что в РФ разработали транспортный дрон самолетного типа ТрАМП, напоминает RT. Аппарат может перемещать груз весом до 250 килограммов на дистанцию более 600 километров.
По словам собеседника РИА Новости, создатели приступили к испытаниям ТрАМП.
«Проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек, пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров», — сообщил источник.
Планируется, что первый полет аппарата состоится в апреле, пишет «Свободная пресса».
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