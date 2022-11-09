СМИ: Российский спецназ применил на Украине новый броневик с повышенной защитой

Вооруженные силы РФ начали применение обновленного бронеавтомобиля «ВПК-Урал» в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации на Украине новейший многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 „ВПК-Урал“. Бронемашина оснащена дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше», — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что при обновлении броневика российские инженеры учли опыт применения легкой колесной техники в вооруженных конфликтах, пишет РИА ФАН.

Источник не уточнил, в каком районе боевых действий задействована техника.

Обновленный «ВПК-Урал» был представлен в августе на форуме «Армия-2022», автомобиль многоцелевого назначения оснащен пулеметом калибра 12,7 миллиметров и может вместить до девяти военнослужащих, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Военная ТехникаУкраинаСпецоперация
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