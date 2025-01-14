СМИ: Российский боец 8 км тащил раненого командира под обстрелом

Боец из Челябинска с позывным Хара 8 км под миномётным обстрелом противника ползком тащил раненого командира отделения, сообщает RT со ссылкой на его командира с позывным Пластун.

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При этом солдат отстреливался от дронов Вооруженных сил Украины. Это произошло в Запорожье. Герой первым приполз на помощь командира, когда тот во время выполнения боевого задания получил ранение в ногу.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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