СМИ: Российский боец 8 км тащил раненого командира под обстрелом
14 января 202506:35
Боец из Челябинска с позывным Хара 8 км под миномётным обстрелом противника ползком тащил раненого командира отделения, сообщает RT со ссылкой на его командира с позывным Пластун.
При этом солдат отстреливался от дронов Вооруженных сил Украины. Это произошло в Запорожье. Герой первым приполз на помощь командира, когда тот во время выполнения боевого задания получил ранение в ногу.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru