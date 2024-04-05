Раненый российский боец в одиночку ликвидировал 27 боевиков ВСУ
Российский боец Родимир Максимов в одиночку ликвидировал 27 украинских военных во время захвата и удержания опорного пункта противника в районе Новомихайловки. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, рядовой обошел противника с фланга и нанес огневое поражение, благодаря чему штурмовая группа смогла зайти на позиции ВСУ. Во время контратаки украинских войск боец подпустил противника ближе и смог уничтожить атакующую группу. В дальнейшем рядовой сорвал еще три попытки украинских военных отбить позиции, уничтожая подходящую пехоту ВСУ.
В одном из эпизодов Максимов получил ранения, однако продолжил выполнение поставленной задачи, в частности, уничтожил из пулемета группу боевиков, спешившуюся из американского бронетранспортера «МаксПро».
«До прибытия подкрепления и последующей эвакуации боец продолжал стойко оборонять и удерживать занятый опорный пункт, лично уничтожив до 27 военнослужащих противника», — подчеркнули в Минобороны.
За героизм и мужество Максимова представят к государственной награде, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru