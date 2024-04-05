Раненый российский боец в одиночку ликвидировал 27 боевиков ВСУ

По данным ведомства, рядовой обошел противника с фланга и нанес огневое поражение, благодаря чему штурмовая группа смогла зайти на позиции ВСУ. Во время контратаки украинских войск боец подпустил противника ближе и смог уничтожить атакующую группу. В дальнейшем рядовой сорвал еще три попытки украинских военных отбить позиции, уничтожая подходящую пехоту ВСУ.

В одном из эпизодов Максимов получил ранения, однако продолжил выполнение поставленной задачи, в частности, уничтожил из пулемета группу боевиков, спешившуюся из американского бронетранспортера «МаксПро».

«До прибытия подкрепления и последующей эвакуации боец продолжал стойко оборонять и удерживать занятый опорный пункт, лично уничтожив до 27 военнослужащих противника», — подчеркнули в Минобороны.

За героизм и мужество Максимова представят к государственной награде, пишет RT.

