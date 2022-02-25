СМИ: российские ВС не наносили ракетных ударов по Киеву
Российские вооружённые силы не наносили никаких ракетных ударов по Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
Собеседник агентства рассказал, что причиной взрыва в небе над Киевом в ночь на 25 февраля стал ошибочный удар украинской ПВО по собственному истребителю.
Ранее в соцсетях появились видео пожара в многоэтажном жилом доме на юге Киева. По данным Госслужбы Украины по ЧС, возгорание произошло после попадания в здание неизвестного объекта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru