СМИ: российские ВС не наносили ракетных ударов по Киеву

Российские вооружённые силы не наносили никаких ракетных ударов по Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

В Киеве объявлен комендантский час

Собеседник агентства рассказал, что причиной взрыва в небе над Киевом в ночь на 25 февраля стал ошибочный удар украинской ПВО по собственному истребителю.

Ранее в соцсетях появились видео пожара в многоэтажном жилом доме на юге Киева. По данным Госслужбы Украины по ЧС, возгорание произошло после попадания в здание неизвестного объекта, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаМинобороны РФРоссияУкраинаКиев
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