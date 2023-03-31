Чешский генерал назвал танки Leopard переоцененными

Поставляемые Украине немецкие танки Leopard переоценены, считает экс-начальник генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы. Об этом пишет журнал Czdefence.

Глава Минобороны Украины рассказал, когда на поле боя появятся танки Leopard

Как отметил чешский военный, турецкие силы применяли боевые машины в Сирии против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Однако за несколько операций они потеряли не менее десяти танков, пишет RT.

Кроме того, Шедивы раскритиковал заявления украинского военного и политического руководства о победах на фронте и отсутствии потерь, которые расходятся с реальностью.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, что немецкие танки Leopard и американские Abrams «не непобедимы», и имеющаяся у Вооруженных сил России военная техника может справиться с машинами, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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