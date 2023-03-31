Чешский генерал назвал танки Leopard переоцененными
Поставляемые Украине немецкие танки Leopard переоценены, считает экс-начальник генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы. Об этом пишет журнал Czdefence.
Как отметил чешский военный, турецкие силы применяли боевые машины в Сирии против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Однако за несколько операций они потеряли не менее десяти танков, пишет RT.
Кроме того, Шедивы раскритиковал заявления украинского военного и политического руководства о победах на фронте и отсутствии потерь, которые расходятся с реальностью.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, что немецкие танки Leopard и американские Abrams «не непобедимы», и имеющаяся у Вооруженных сил России военная техника может справиться с машинами, пишет РИА ФАН.
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