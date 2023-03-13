СМИ: Российские военные ведут мощное наступление у Донецка
Российские военные ведут мощное наступление в районе Донецка. Об этом пишет «Русская весна», ссылаясь на данные украинских военных аналитиков.
По данным портала, силы РФ активизируют усилия по обходу города Авдеевка с севера и запада. В частности, российская армия усилила штурмы к северу от участка Опытное-Водяное, указывает телеканал «360». Отмечается, что российские бойцы «мощно наступают», пытаясь прорваться к Авдеевскому коксохимическому заводу.
«В Каменке тяжелые бои ... Севернее поселка армия России заняла лесопосадку, из которой начала атаковать населенный пункт», — сообщают военкоры.
Кроме того, украинские обозреватели указывают, что на Авдеевском отрезке российские бойцы закрепились в Красногоровке, продолжаются атаки на Северное и бои в Марьинке. ВСУ в Авдеевке рискуют оказаться в окружении, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 985 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 218 / сут.
- Зюганов: Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта
- МУЗ-ТВ опроверг выступление Макса Барских на премии
- Синоптики спрогнозировали аномальное потепление в России
- ФСБ задержала активистку из Хабаровска за госизмену в виде финансирования ВСУ
- Лукашенко проводит переговоры с президентом Ирана в Тегеране
- Против журналиста Караулова возбудили дело о клевете на Никиту Михалкова
- Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ
- Правоохранители обнаружили неизвестный летательный аппарат в Новой Москве
- СМИ: Российские военные ведут мощное наступление у Донецка
- В США предупредили о грядущем ухудшении отношений с Китаем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru