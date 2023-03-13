СМИ: Российские военные ведут мощное наступление у Донецка

По данным портала, силы РФ активизируют усилия по обходу города Авдеевка с севера и запада. В частности, российская армия усилила штурмы к северу от участка Опытное-Водяное, указывает телеканал «360». Отмечается, что российские бойцы «мощно наступают», пытаясь прорваться к Авдеевскому коксохимическому заводу.

«В Каменке тяжелые бои ... Севернее поселка армия России заняла лесопосадку, из которой начала атаковать населенный пункт», — сообщают военкоры.

Кроме того, украинские обозреватели указывают, что на Авдеевском отрезке российские бойцы закрепились в Красногоровке, продолжаются атаки на Северное и бои в Марьинке. ВСУ в Авдеевке рискуют оказаться в окружении, пишет Ura.ru.

