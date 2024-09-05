СМИ: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Житомире
5 сентября 202412:30
В результате ракетного удара Вооруженных сил РФ уничтожен командный пункт украинской армии, располагавшийся в бункере неподалеку от Житомира, сообщает Telegram-канал «Военное дело».
По предварительным данным, погибли около 25 высших офицеров ВСУ, а также персонал бункера. Другие подробности не сообщаются.
Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru