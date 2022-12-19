СМИ: Российские военные применили в зоне спецоперации оптико-электронный комплекс «Ирония»
Российская армия использует многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов на купянском направлении. Об этом рассказал боец специального назначения Западного военного округа в беседе с РИА Новости.
По словам военного, ВС используют переносной прибор наблюдения. Комплекс оснащен тепловизором и лазерным дальномером и предназначен для наблюдения и сбора информации о местности, указывает телеканал «360». «Ирония» позволяет выявлять различные объекты и производить видеосъемку, отмечает РЕН ТВ.
«Помимо всего прочего, он выдает и дальность, и координаты целей, на которые мы навелись. При помощи его мы можем наводить и корректировать артиллерию, и нашу любимую авиацию», — указал собеседник агентства.
По словам бойца, обстановка на данном направлении стабильно напряженная. В частности, было замечено передвижение техники противника, данные передали артиллерии, поразившей цели.
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