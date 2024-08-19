СМИ: Российские военные остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи

По словам бойца, российские силы смогли отбить несколько населенных пунктов.

«По сети разлетелись кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, так вот сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперед идем мы», — рассказал военный.

Собеседник агентства отметил, что российское командование перебросило расчеты FPV-дронов для уничтожения техники ВСУ в Курской области. Силы противника пытаются пробиваться на Суджу и обойти эту территорию, чтобы отрезать пути к Курску, пишет Ura.ru. Российские военные укрепляются в с помощью расчетов FPV, наносят удары по противнику, отрезая ВСУ пути подвоза и передвижения техники.

