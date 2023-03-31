СМИ: Российские спецназовцы устроили «судный день» для ВСУ

Бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС России устроили «Судный день» для украинских военных. Об этом пишет «Русская весна».

Российские войска сообщили об активизации разведки ВСУ на кременском участке фронта

«Выявленная ... группа была накрыта прицельным огнем и значительно поредела», — отмечает портал.

Российские спецназовцы применили против ВСУ стрелковое оружие, минометы и противотанковые управляемые ракеты.

Ранее стало известно, что силы РФ сбили украинский вертолет Ми-24 на Запорожском направлении, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВоеннослужащие

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