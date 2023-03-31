СМИ: Российские спецназовцы устроили «судный день» для ВСУ

Генштаб ВС России заявил об отсутствии планов о проведении второй волны мобилизации Священники УПЦ предупредили верующих о возможных провокациях в Киево-Печерской лавре Власти Аргентины стали отказывать россиянам в продлении туристического пребывания Генсек НАТО приветствовал решение Турции о вступлении Финляндии в альянс Дональд Трамп отреагировал на предъявление обвинений в свой адрес