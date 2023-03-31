СМИ: Российские спецназовцы устроили «судный день» для ВСУ
31 марта 202307:22
Бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС России устроили «Судный день» для украинских военных. Об этом пишет «Русская весна».
«Выявленная ... группа была накрыта прицельным огнем и значительно поредела», — отмечает портал.
Российские спецназовцы применили против ВСУ стрелковое оружие, минометы и противотанковые управляемые ракеты.
Ранее стало известно, что силы РФ сбили украинский вертолет Ми-24 на Запорожском направлении, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru