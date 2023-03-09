СМИ: Российские силы занимают окраины Красногоровки

Красногоровка фигурирует в сводках как населенный пункт, из которого ВСУ обстреливают Донецк, отмечает телеканал «360». По словам «Саймона», по окраинам города отработали тяжелая огнеметная система «Солнцепек» и реактивная система залпового огня «Град».

«На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», – указал военный.

Российские бойцы нанесли комбинированный удар из двух видов оружия. Их совместное использование необходимо, чтобы расчистить путь наступающим силам, пишет Ura.ru.

