СМИ: Российские силы занимают окраины Красногоровки
Российские военные из Первого армейского корпуса закрепляются на окраине Красногоровки к северу от Авдеевки в Донецкой народной республике. Об этом рассказал офицер с позывным «Саймон» в беседе с РИА Новости.
Красногоровка фигурирует в сводках как населенный пункт, из которого ВСУ обстреливают Донецк, отмечает телеканал «360». По словам «Саймона», по окраинам города отработали тяжелая огнеметная система «Солнцепек» и реактивная система залпового огня «Град».
«На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», – указал военный.
Российские бойцы нанесли комбинированный удар из двух видов оружия. Их совместное использование необходимо, чтобы расчистить путь наступающим силам, пишет Ura.ru.
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