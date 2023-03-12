СМИ: Российские ракеты «Кинжал» заставили испугаться Запад

США и их союзники испугались из-за применения Вооруженными силами России гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине. Об этом нговорится в публикации Робина Диксона и Дэвида Стёрна в газете The Washington Post.

Глава Генштаба ВС РФ назвал ракеты «Кинжал» неуязвимыми для ПВО Украины

Обозреватели отметили тревогу США из-за арсенала ВС РФ.

«Использование Россией гиперзвуковых ракет возобновило тревогу по поводу усовершенствованного арсенала Кремля», — отмечается в материале.

По мнению обозревателей, реакция Запада на российское оружие вызвана тем, что у них нет подобных аналогов.

Ранее Вооруженные силы РФ в ответ террористические акции в Брянской области нанесли по территории Украины массированный удар возмездия, сообщает пресс-служба Минобороны России. В сообщении говорится, что использовалось высокоточное оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:ЗападГиперзвуковое ОружиеВооружениеРакеты
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