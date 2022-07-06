СМИ: Российские комплексы «Ступор» впервые применили в ходе спецоперации

Российские электромагнитные комплексы «Ступор» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами впервые применили в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Отмечается, что «Ступор» применили против украинских беспилотников. По словам собеседника агентства, аппараты удобны в использовании и высоко эффективны. Подчеркивается, что комплексы успешно применили на западе ДНР, при этом точное место использования не уточняется.

Ранее Минобороны продемонстрировало работу ЗРК «Тор-М1» в ходе спецоперации. Комплекс способен поражать практически все типы летательных аппаратов, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаРоссия
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