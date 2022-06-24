Российская армия сбила два украинских Су-25 и пять беспилотников
Российские средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях. Об этом сообщили в Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области», - рассказал представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, российские военные сбили пять беспилотников противника, пишет «Свободная пресса». Были уничтожены БПЛА в Луганской народной республике и Харьковской области, а также пять тактических ракет «Точка-У» на территории этих регионов.
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