Российская армия сбила два украинских Су-25 и пять беспилотников

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области», - рассказал представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военные сбили пять беспилотников противника, пишет «Свободная пресса». Были уничтожены БПЛА в Луганской народной республике и Харьковской области, а также пять тактических ракет «Точка-У» на территории этих регионов.

