СМИ: Разведчики взяли в плен украинских военных, причастных к расстрелу военнопленных РФ

В сети появились кадры с захваченными в плен двумя бойцами 80-й аэромобильной бригады ВСУ, которая была причастная к расстрелу российских военнослужащих. Информацию об этом разместил Telegram-канал «Добровольский Live».

Информацию также подтвердил военный корреспондент Владлен Татарский. Уточняется, что захваченных передали «в соответствующие органы» для дальнейшего разбирательства.

Замглавы МИД назвал реакцию ООН на расстрел российских военнопленных «неадекватной»

18 ноября в сети появились видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими.

По данным Минобороны, ВСУ намеренно убили более десяти россиян в Луганской народной республике. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела пленных представителями Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ПленныеУкраинаСпецоперация
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