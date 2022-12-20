СМИ: Разведчики взяли в плен украинских военных, причастных к расстрелу военнопленных РФ
В сети появились кадры с захваченными в плен двумя бойцами 80-й аэромобильной бригады ВСУ, которая была причастная к расстрелу российских военнослужащих. Информацию об этом разместил Telegram-канал «Добровольский Live».
Информацию также подтвердил военный корреспондент Владлен Татарский. Уточняется, что захваченных передали «в соответствующие органы» для дальнейшего разбирательства.
18 ноября в сети появились видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими.
По данным Минобороны, ВСУ намеренно убили более десяти россиян в Луганской народной республике. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела пленных представителями Украины.
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