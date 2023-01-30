СМИ: российские артиллеристы ударили по украинской военной базе в Очакове
Российская артиллерия нанесла удар по украинской военной базе в городе Очаков, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник из близкого окружения командования ВСУ.
Собеседник агентства утверждает, что артиллерийский удар был нанесён по базе ВМС Украины, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций.
«В результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура. Потери противника составили три единицы автомобильной техники, 14 нацистов ликвидированы и семь получили ранения», — сказал он.
Источник добавил, что также были ликвидированы наёмники из Великобритании, которые обучали украинских военных диверсиям в Чёрном и Азовском морях.
Ранее в Минобороны РА заявили, что подразделения российских войск в ходе наступления заняли более выгодные позиции и нанесли огневое поражение 1-й танковой бригаде ВСУ в районе Угледара в ДНР, сообщает RT.
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