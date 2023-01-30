СМИ: российские артиллеристы ударили по украинской военной базе в Очакове

Российская артиллерия нанесла удар по украинской военной базе в городе Очаков, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник из близкого окружения командования ВСУ.

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Собеседник агентства утверждает, что артиллерийский удар был нанесён по базе ВМС Украины, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций.

«В результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура. Потери противника составили три единицы автомобильной техники, 14 нацистов ликвидированы и семь получили ранения», — сказал он.

Источник добавил, что также были ликвидированы наёмники из Великобритании, которые обучали украинских военных диверсиям в Чёрном и Азовском морях.

Ранее в Минобороны РА заявили, что подразделения российских войск в ходе наступления заняли более выгодные позиции и нанесли огневое поражение 1-й танковой бригаде ВСУ в районе Угледара в ДНР, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаВооруженные Силы РФ
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