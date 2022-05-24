СМИ: раскрыта Telegram-сеть украинских спецслужб для наводки ударов по ВС России

Отмечается, что в небольших городах вроде Новой Каховки, из которых вышли украинские силы, Служба безопасности Украины (СБУ) набирала агентов прямо из соцсетей. Спецслужба приглашала к сотрудничеству пользователей, которые активно выражали позиции патриота Украины, создавая таким образом шпионскую сеть, отмечает телеканал «360».

По словам одного из задержанных участников таких чатов, жителя Новой Каховки Виталия Чуприны, в апреле он получил в Telegram приглашение в закрытый чат украинских спецслужб. В сообщении содержалась ссылка на группу, в которой публиковали данные о движении и местах дислокации войск РФ.

«Я вступил в эту Telegram-группу и с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении российских войск и сепаратистов», — заявил Чуприна.

По словам мужчины, время от времени украинский куратор сообщал ему, что благодаря переданной информации были нанесены ракетно-бомбовые удары, жертвами которых якобы становились военные РФ и Донбасса, пишет Газета.ру.

