СМИ: раскрыта Telegram-сеть украинских спецслужб для наводки ударов по ВС России
Cиловики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб, действовавших на оставленных Киевом территориях для наведения ударов по военным России и Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
Отмечается, что в небольших городах вроде Новой Каховки, из которых вышли украинские силы, Служба безопасности Украины (СБУ) набирала агентов прямо из соцсетей. Спецслужба приглашала к сотрудничеству пользователей, которые активно выражали позиции патриота Украины, создавая таким образом шпионскую сеть, отмечает телеканал «360».
По словам одного из задержанных участников таких чатов, жителя Новой Каховки Виталия Чуприны, в апреле он получил в Telegram приглашение в закрытый чат украинских спецслужб. В сообщении содержалась ссылка на группу, в которой публиковали данные о движении и местах дислокации войск РФ.
«Я вступил в эту Telegram-группу и с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении российских войск и сепаратистов», — заявил Чуприна.
По словам мужчины, время от времени украинский куратор сообщал ему, что благодаря переданной информации были нанесены ракетно-бомбовые удары, жертвами которых якобы становились военные РФ и Донбасса, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 158 / сут.
Умерли
378 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 117 / сут.
- В Херсонской области заявили о минировании ВСУ единственного выхода в Черное море
- Правоохранители проводят обыски в доме экс-президента Молдавии Додона
- Байден в шутку предложил премьеру Австралии поспать на саммите Quad
- СМИ: Великобритания и США ищут замену GPS из-за России
- В Минэнерго Болгарии заявили о поспешности отказа платить за российский газ в рублях
- СМИ: раскрыта Telegram-сеть украинских спецслужб для наводки ударов по ВС России
- Украинские депутаты предложили разрешить ВСУ убивать дезертиров
- СМИ: проект закона о реформе накопительных пенсий могут внести в Госдуму до 31 июля
- Опрос: только 8% планирующих летний отдых россиян намерены провести его за границей
- Власти Херсонской области попросили о размещении в регионе российской военной базы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru