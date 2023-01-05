«Молотить нацистскую падаль»: Медведев пообещал ещё больше современного российского оружия

Он напомнил, что эти гиперзвуковые ракеты способны лететь со скоростью «в 9 Махов», нести любой заряд и преодолевать любую ПРО, а максимальная дальность их применения 1000 км.

По его словам, фрегат с «Цирконами» «приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России» и её союзникам, поэтому ему следует постоять «где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак».

«Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», - заключил политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» оснащён гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон» и другим вооружением, которое позволит надёжно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».