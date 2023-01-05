«Молотить нацистскую падаль»: Медведев пообещал ещё больше современного российского оружия
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что фрегат «Адмирал Горшков», который с боекомплектом ракет «Циркон» отправился к берегам стран НАТО, является «главным подарком к Новому году».
Он напомнил, что эти гиперзвуковые ракеты способны лететь со скоростью «в 9 Махов», нести любой заряд и преодолевать любую ПРО, а максимальная дальность их применения 1000 км.
По его словам, фрегат с «Цирконами» «приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России» и её союзникам, поэтому ему следует постоять «где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак».
«Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», - заключил политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» оснащён гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон» и другим вооружением, которое позволит надёжно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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