СМИ: Путин и Байден обсуждали координацию действий по Афганистану
Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену скоординировать действия на афганском направлении. Инициатива прозвучала в ходе саммита в Женеве, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным издания, речь шла о том, чтобы американская сторона могла задействовать российские военные базы и технику в Таджикистане и Киргизии с целью контроля ситуации в Афганистане. Таким образом стороны смогут обмениваться данными с отечественных дронов.
По мнению одного из собеседников газеты, США могли бы принять предложение России, не будь у них других задач.
Ответа на предложение главы Кремля не последовало, уточняет «Коммерсант».
По данным издания, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад не стал комментировать ситуацию. Кремль также пока не дал разъяснений.
США не заинтересованы в выстраивании Россией добрососедских отношений с Афганистаном, заявил на пресс-конференции в НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Главное для России – это защита наших рубежей. И во избежание раздувания конфликтов в сопредельных с нами государствах-партнерах по ОДКБ мы должны предпринимать все возможные шаги для урегулирования этого вопроса (афганского - прим. НСН). Наши задачи абсолютно понятны, у американцев – совсем другие задачи. Уходя, они оставляют там большое количество мин замедленного действия и будут препятствовать выстраиванию нами добрососедских отношений с Афганистаном», - сказал Чепа.
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