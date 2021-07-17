СМИ: Путин и Байден обсуждали координацию действий по Афганистану

По мнению одного из собеседников газеты, США могли бы принять предложение России, не будь у них других задач.

Ответа на предложение главы Кремля не последовало, уточняет «Коммерсант».

По данным издания, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад не стал комментировать ситуацию. Кремль также пока не дал разъяснений.

США не заинтересованы в выстраивании Россией добрососедских отношений с Афганистаном, заявил на пресс-конференции в НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Главное для России – это защита наших рубежей. И во избежание раздувания конфликтов в сопредельных с нами государствах-партнерах по ОДКБ мы должны предпринимать все возможные шаги для урегулирования этого вопроса (афганского - прим. НСН). Наши задачи абсолютно понятны, у американцев – совсем другие задачи. Уходя, они оставляют там большое количество мин замедленного действия и будут препятствовать выстраиванию нами добрососедских отношений с Афганистаном», - сказал Чепа.

