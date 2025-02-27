СМИ: Прокуратура потребовала перевести генерала Попова в СИЗО
Военная прокуратура выступила с инициативой перевести экс-командующего 59-й армией генерал-майора Ивана Попова в следственный изолятор, сообщает ТАСС.
В настоящее время он находится под домашним арестом. Это связано с нарушением условий домашнего ареста, заявили в прокуратуре.
Среди таких нарушений называется отказ от прохождения медосвидетельствования, когда Попов на своем автомобиле ехал из Москвы на судебный процесс и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.
Суд может рассмотреть ходатайство 27 февраля.
Следствие утверждает, что генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн металлопроката, который был закуплен военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках гуманитарной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru