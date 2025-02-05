Суд оставил под арестом экс-замминистра обороны Попова
Суд оставил под стражей бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на деятельность парка «Патриот» в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Второй западный окружной военный суд.
«Решение о продлении меры пресечения Попову оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — постановил судья.
В декабре Попову продлили срок ареста до 22 марта.
Экс-замминистра заключили под стражу в августе прошлого года, напоминает 360.ru. По данным правоохранителей, фигурант, а также замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов похитили бюджетные средства. Ущерб по делу составляет более 40 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru