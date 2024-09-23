Прокуратура завершила расследование дела генерала Попова и направила его в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова. Дело направлено в суд для рассмотрения, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Буйновский.

Следствие утверждает, что генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн металлопроката, который был закуплен военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках гуманитарной помощи. Указанные материалы, стоимостью более 100 млн рублей, предназначались для оснащения инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. По версии СК, Попов получил чуть более миллиона рублей за свои «услуги».

Счета экс-замглавы Минобороны Попова арестовали

Сначала генерал был помещен под стражу, но позже, по ходатайству следствия, его перевели под домашний арест.

Ранее Попов заявил, что его защита настаивает на допросе бывших сослуживцев, однако следствие отказалось провести эти допросы. Помимо этого, адвокаты добиваются, чтобы дело рассматривали в Запорожском гарнизонном военном суде, то есть по месту, где, как предполагается, произошло преступление, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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