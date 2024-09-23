Прокуратура завершила расследование дела генерала Попова и направила его в суд

Сначала генерал был помещен под стражу, но позже, по ходатайству следствия, его перевели под домашний арест.

Ранее Попов заявил, что его защита настаивает на допросе бывших сослуживцев, однако следствие отказалось провести эти допросы. Помимо этого, адвокаты добиваются, чтобы дело рассматривали в Запорожском гарнизонном военном суде, то есть по месту, где, как предполагается, произошло преступление, передает «Радиоточка НСН».

