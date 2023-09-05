СМИ: применение ракет «Кинжал» на Су-34 даст РФ новые возможности на Украине

Оснащение российским гиперзвуковыми «Кинжал» истребителей-бомбардировщиков Су-34 позволит войскам России расширить свои возможности в зоне спецоперации, сообщает Military Watch Magazine.

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По данным издания, Су-34 требует существенно меньшего обслуживания и имеет более высокие показатели готовности, чем основной носитель «Кинжалов» - самолет МиГ-31. Установка этих ракет окажет серьезные последствия на многих театрах военных действий, где имеются Су-34.

Ранее российский истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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