По данным издания, поражение ВСУ под Малой Токмачкой в июне было «хуже, чем мы думали». Так, специалисты насчитали больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 Bradley, используемых украинскими военными. Аналитики в течение двух недель изучали видео с беспилотников и обновляли список потерянной техники.

«Дым рассеялся, и было обнаружено не менее 25 подбитых украинских машин: 17 М2, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent», — пишет Экс.

Автор отметил, что Киев получил всего сотню Bradley, 21 танк Leopard 2A6 и шесть Leopard 2R, переданных Финляндией. За «кровавый час или два» ВСУ потеряли почти пятую часть американских БМП и немецких танков модели 2A6, а также половину машин модели 2R, пишет «Свободная пресса». Экс заключил, что бой южнее Малой Токмачки стал «катастрофой» для украинских войск, отмечает Ura.ru.

Минобороны РФ 11 июня сообщило об отражении трех атак ВСУ с направлений Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки. ВСУ потеряли на этом участке более 50 бойцов, 11 танков, 17 БМП, 16 бронированных машин и четыре автомобиля.

