СМИ: Польский спецназ прибыл в Днепропетровскую область для выявления «пособников России»
Сводный отряд из польских военнослужащих, подчиняющихся оперативному командованию НАТО, прибыл в город Марганец Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
«По сведениям, полученным от наших источников в ВСУ, в город Марганец прибыло подразделение, состоящее из военнослужащих специальных служб и подразделений специального назначения Польши, переодетых в украинскую форму», — рассказал собеседник агентства.
Как отметил источник, основная задача польских солдат — проведение фильтрации и зачистки жителей, оказывающих «пособническую помощь России».
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