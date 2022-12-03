СМИ: Польский спецназ прибыл в Днепропетровскую область для выявления «пособников России»

Сводный отряд из польских военнослужащих, подчиняющихся оперативному командованию НАТО, прибыл в город Марганец Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

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«По сведениям, полученным от наших источников в ВСУ, в город Марганец прибыло подразделение, состоящее из военнослужащих специальных служб и подразделений специального назначения Польши, переодетых в украинскую форму», — рассказал собеседник агентства.

Как отметил источник, основная задача польских солдат — проведение фильтрации и зачистки жителей, оказывающих «пособническую помощь России».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеПольшаУкраина
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