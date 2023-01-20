Прошлой весной украинские власти заявляли о 20 тысячах наемников из 50 государств на стороне Киева. Подавляющее большинство из солдат, скорее всего, вернулись в свои страны еще до прошлого лета. По данным издания, многие наемники, вероятно, были больше заинтересованы в позировании для своих страниц в соцсетях, чем участии в тяжелых боях. Другие солдаты удачи, возможно, хотели себя почувствовать персонажем игры-шутера Call of Duty.

Кроме того, многие иностранные наемники столкнулись с серьезными подозрениями в краже или сексуальном насилии. Еще выяснилось, что они находятся в бегах от уголовных дел в своих странах.

Украинские подразделения в городе Соледар включали в себя батальоны, полностью состоящие из иностранных бойцов. Запад считает, что ВСУ теряют зарубежную технику из-за участия в боевых действиях недостаточно обученных военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

