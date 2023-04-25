Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников

Средства ПВО России за сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в российском Минобороны.

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В Минобороны РФ заявили, что штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника на западе Артемовска. Также отряды ВДВ и российская авиация пресекли попытки Киева перебросить в Артемовск резервы.

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области и ЛНР. На донецком направлении российские силы уничтожили около 360 украинских военнослужащих и наемников, добавили в Минобороны РФ.

Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска, заявили накануне в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что отряды ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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